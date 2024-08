Dopo la sconfitta per 3-0 contro laha parlato ai microfoni di Dazn: "Siamo partiti bene e fino al gol siamo stati aggressivi e abbiamo tenuto bene il campo. ""SONO STATI LA JUVENTUS" - "Loro sono stati veramente cinici, sono stati la Juventus, una squadra veramente forte. Oggi è normale che era una partita in cui si poteva fare di più, ma era difficile. Sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi e dobbiamo imparare tanto.""Dal punto di vista della rosa abbiamo tanti calciatori e dobbiamo ancora conoscerci bene. È una squadra che sta crescendo ed è importante creare gruppo. Si può sempre fare qualcosa per aumentare la qualità della squadra”.