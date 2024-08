Verona-Juventus, le parole di Thiago Motta

Nel prepartita disi è presentato ai microfoni di Dazn per parlare del match di questa sera allo stadio Bentegodi; "Partita diversa, tutte le partite hanno una storia, abbiamo visto il Veron nella prima di campionato, alterna nella prima pressione, non dà la possibilità all'avversario di costruire. Poi quando si mettono con il blocco basso si difendono molto bene""Noi dovremo capire questi momenti, non permettergli di essere comodi nel loro gioco e noi fare il nostro che è andare nel campo avversario, giocare bene, avere equilibrio creando azioni da goal, bisogna essere svegli"."Come tutti gli altri sono giocatori importanti, per me ci sono giocatori che giocano, che giocheranno le prossime partite, io faccio tantissima attenzione a loro, sono convinto che sono loro ad alzare il livello. Oggi iniziamo con Manuel e Fagioli a centrocampo, si conoscono molto bene, sanno di cosa abbiamo bisogno. Sono convinto che Douglas nel secondo tempo darà una grossa mano"