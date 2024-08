Verona-Juventus, le parole di Thiago Motta nel post partita

dopo la vittoria contro il Verona ha parlato ai microfoni di Dazn. Sul primo goal dellail tecnico ha risposto così: "Si vede l'atteggiamento del gruppo, ad andare a pressare l'avversario si prende dei rischi ma se si recupera palla alto puoi essere pericolo subito""Dusan se lo merita per il lavoro fatto anche in fase difensiva ma complimenti agli altri""Una fase importante, abbiamo bisogno di tutti, i nostri attaccanti hanno aiutato tantissimo, dando un amano a quelli dietro per leggere meglio il momento della pressione. E' importante avere questo equilibrio tra fase difensiva e offensiva, ci porta a fare partite come stasera""Lavoriamo tutti ma alla fine sono ragazzi forti, che hanno grande talento, fisico tecnico e mentale. Tutti da fuori cerchiamo di aiutarli per metterli nelle condizioni migliori ma alla fine i protagonisti sono loro; sono giocatori di grande livello che se riescono a giocare in questo modo insieme si vede la differenza""A inizio partita abbiamo trovato una squadra che stava aspettando cercando di sfruttare il minimo errore nostro. Lettura del gioco è importante, abbiamo i giocatori per attaccare la profondità, Dusan, Kenan, Samu e anche Nicolò Savona. Atteggiamento bello da vedere e lo si vede anche con il nostro pubblico, oggi c'erano 3500 persone, i ragazzi stanno mostrando di avere voglia di fare bene. ""Vedo una partita bellissima da giocare, in casa nostra, la prepareremo bene. Faremo il massimo insieme al nostro pubblico per arrivare al risultato che vogliamo".