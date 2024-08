Verona-Juventus: data, orario e stadio

Dove vedere Verona-Juventus in tv

Verona-Juventus in diretta streaming

Archiviata la convincente vittoria contro il Como, latorna in campo per affrontare il suo secondo impegno nel campionato di2024/25.La squadra di Thiago Motta sfiderà infatti il, anch'esso vincente all'esordio: gli scaligeri si sono imposti alla prima giornata travolgendo 3-0 il Napoli all'esordio.si giocheràallo Stadio Bentegodi di Verona. Il calcio d'inizio è previsto per leVerona-Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su. Gli abbonati dovranno scaricare l'app su dispositivi come smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation), Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.Verona-Juventus si potrà seguire anche in diretta streaming, sempre su. Servirà scaricare l'app su smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc.