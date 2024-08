Addio, alibi. E' stato un dispiacere tenerne conto per tutti questi anni. Addio, alibi: ci avete fatto compagnia, ci avete riscritto idee, pensieri, opinioni e impressioni. Siete stati conforto, soprattutto. A volte. Soprattutto generatori furiosi d'incertezze. E adesso, ecco, ne facciamo tutti volentieri a meno.Tra i miracoli di, che non scioglierà il sangue ma di certo ha sciolto un po' di giocatori, c'è stato soprattutto questo: si va a Verona in 15, e quei 15 sono piazzati in un ordine tale da non distinguerli. Una massa che si muove in sincro, che se non ci fossero i numeri sarebbero quasi tutti. O tutti. Alto e basso. Con una bella eccezione: le chiusure di Bremer, quelle inimitabili.Tutto funziona. E bene. E troppo bene. Perchélascia la stessa sensazione che aveva generato Juve-Como: non vediamo l'ora di rivedere in campo questa squadra e benediciamo questo calendario così compresso, che ci permetterà di farlo da settembre in poi. Ma non è la vittoria finale, un effimero primo posto, il sorriso di un Vlahovic ritrovato, a rubare il cuore: è la dominanza del possesso e del gioco, è aver cambiato rotta così come filosofia. Non è il 26 agosto che decreteremo se sarà giusta o se sarà sbagliata.Il sorriso sornione di Thiago diceva tutto, dalla Germania a Bentegodi di Verona. Non possiamo più chiamarlo "cantiere aperto", questo gruppo. Mancheremmo di rispetto a tutto quello che ha fatto il mister, a quanto velocemente ha assimilato la squadra. Le gru all'orizzonte, sì, stanno velocemente scomparendo. Il palazzo ha le fondamenta e pure i ritocchi ornamentali. E immaginatela esattamente così come lo state facendo, questa: consarà ancora un'altra roba. Con Sancho sarebbe una fantasia a occhi aperti.