Verona-Juve, le probabili scelte di Thiago Motta e i ballottaggi

Mentre fuori il mercato impazza, all’interno delle mura erette della squadra c’è solo un pensiero fisso: la partita contro l’di questa sera. La Juventus scende in campo al Bentegodi con l’obiettivo di replicare prestazione e punteggio visti contro il Como al debutto in campionato. Per quel che riguarda la formazione , però, qualche grattacapo in più per misterche dovrà fare a meno diIl punto, dunque, è principalmente come sostituire i due infortunati. Partiamo dal binario di destra: la scelta più probabile è quella di avanzare Cambiaso nel ruolo di ala. Si liberà così lo slot da terzino che potrebbe essere occupato dal classe 2003 Nicolò Savona. Attenzione, però, alla candidatura dell’ultimo arrivato Kalulu; mentre sembra partire decisamente più indietro Danilo che ha recuperato all’ultimo da una contusione al tallone.Maggiore la possibilità di incastri in mezzo al campo, per sostituire Thuram. Slot che potrebbe essere occupato da Locatelli, temporaneamente di nuovo nel ruolo di mediano, o Douglas Luiz che, in alternativa, può giocare anche sulla linea di trequarti. Da non scartare a prescindere, invece, l’opzione Nicolò Fagioli. Più indietro nelle gerarchie, al momento, Weston McKennie.