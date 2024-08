Subito una brutta notizia per il Como nel corso della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, nel match valevole per il primo turno. Il grande acquisto dell'estate lariana, Raphael Varane è infatti stato costretto ad abbandonare il match nel corso del primo tempo. Il difensore francese ha infatti alzato bandiera bianca dopo appena 20 minuti di gioco a causa di un infortunio al ginocchio sinistro.Il calciatore si è seduto in panchina e gli è stata immediatamente applicata la borsa del ghiaccio sulla parte interna del ginocchio e nelle prossime ore gli esami strumentali chiariranno l'entità del problema occorso al classe 1993: la sensazione è che la sua presenza contro la Juventus sia a forte rischio.