L'ex arbitroha parlato delai microfoni de Il Messaggero Veneto, dopo le tante polemiche arbitrali che hanno accompagnato anche l'ultimo fine settimana di Serie A e Inter-Napoli: "Quando venivo chiamato al Var, mi arrabbiavo con me stesso perché, nel coprire il tragitto verso il monitor di servizio, mi chiedevo: 'Adesso cosa mi sono perso di così importante'? Avevo l’addetto al Var più forte al mondo, Irrati, come potevo prendermela con lui? Perché un arbitro non vuole sbagliare. Il Var è stato ed è importante per tutti, non solo per i direttori di gara, ma pure per giocatori ed allenatori. Una cosa positiva, insomma. Come per ogni novità, tuttavia, ci vuole tempo per imparare ad usarlo, non possiamo pretendere la perfezione…".