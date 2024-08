Ci sono due novità per quanto riguarda la classe arbitrale italiana in vista della prossima stagione 2024/25: Paolo Valeri ha lasciato definitivamente la CAN e, di conseguenza, non sarà al VAR nel corso della prossima stagione. L'arbitro italiano, infatti, è stato nominato in qualità di Var project leader arbitri in Grecia. Ad attribuirgli questa carica è stato direttamente il neo presidente della federazione Greca Makis Gkagkatsis, il quale l'ha convinto a sposare il progetto del calcio ellenico. Come anticipato da Gianpaolo Calvarese anche Irrati non farà più parte della CAN, ovvero la Commissione Arbitri Nazionale A e B.