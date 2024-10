Valerenga-Juventus Women, la cronaca

calcio d'inizio alle 21



Valerenga-Juventus Women, le formazioni ufficiali



Valerenga

Enblom

Horte

Thorsnes

Olsen

Thomsen

Brekken

Bjede

Heidarsdottir

Godo

Saevick

Tvedten



Juventus Women

Peyraud-Magnin

Lenzini

Calligaris

Cascarino

Bergamaschi

Caruso

Bennison

Bonansea

Cantore

Vangsgaard

Beccari

All. Canzi



Valerenga-Juventus Women, dove vedere la sfida

La musichetta che risuona è quella delle grandi occasioni: la Juventus Women fa il suo esordio stagionale nella fase a gironi di Women's Champions League dopo aver battuto il Paris Saint Germain nel doppio confronto. Le bianconere oggi sono impegnate in trasferta a Oslo contro il Valerenga, la squadra di quarta fascia del girone ma non è una sfida scontata.La gara, come tutte quelle della fase a gironi di Women's Champions League sarà visibile su Dazn.