, sulle colonne di Tuttosport, commenta così il pareggio dellacontro il: "La strada è clamorosamente giusta, l'andamento non sempre velocissimo, ma il pareggio di ieri non è come quello contro il Parma.. D'altronde il Lilla aveva battuto Real e Atletico e ha il centravanti più in forma d'Europa, che anche ieri ha timbrato il cartellino [...]. Vale la pena ricordare sempre che di ragazzi si tratta e che la loro crescita come squadra è continua.: c'è un progetto e c'è una squadra che lo sta applicando in ogni circostanza. C'è un giocatore clamoroso come Cambiaso, uno divertente come Conceicao, uno che potrebbe diventare micidiale come Thuram.. La Juventus resta la Juventus, alla lunga devi vincere, se no non duri: ma intorno a Motta e alle sue idee c'è una solida fiducia e intorno ai ragazzi un affetto che cresce".