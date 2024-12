Arrivati quasi alla fine dell'anno, con un'ultima partita da giocare, Guido Vaciago su Tuttosport ha fatto un bilancio dei primi mesi dia Torino: "Laè ancora indietro nel “percorso”, perché i punti persi per strada sono tanti e, soprattutto, in circostanze nelle quali le grandi squadre non devono perderli"."Nel corso dei primi cinque mesi di Thiago Motta si è anche percepita la costruzione di qualcosa o, quanto meno, la posa delle fondamenta, nonostante il freno di tanti, anzi troppi infortuni. Adesso la Juve deve cambiare marcia per evitare che l’effetto di una classifica deludente si abbatta su quanto costruito fin qui, ancora fragile per reggere l’impatto di un ulteriore allontanamento dalla vetta".