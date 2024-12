A cosa servirebbe Raspadori alla Juventus?

Un regalo di Natale per la Juventus potrebbe essere Giacomo. L'attaccante italiano in forza alè stato nelle ultime settimane spesso accostato alla Vecchia Signora magari già nella sessione invernale di calciomercato.Ci sono molteplici aspetti.Raspadori infatti è un vecchio pallino di Cristianoche già lo ha portato dal Sassuolo al Napoli ed ora lo vorrebbe nuovamente con sè nella sua avventura in bianconero, crede molto nelle potenzialità del ragazzo. Discorso simile per il tecnico della Juventus, l'italo brasilianoche già aveva voluto Raspadori al suo Bologna nello scorso gennaio, dimostrazione della stima verso il classe 2000, anche se poi si è concluso con un nulla di fatto.Giacomo potrebbe essere un vero e proprio jolly offensivo agli ordini di Thiago Motta. Potrebbe infatti giocare in svariati ruoli: sia alle spalle di Dusan Vlahovic pronto a supportarlo e aiutarlo con giocate di qualità, sia in sostituzione di Dusan nel ruolo di riferimento offensivo (con caratteristiche differenti rispetto al centravanti serbo). Ecco quindi che Raspadori potrebbe rivelarsi essere il regalo di cui la Juventus ha bisogno.





