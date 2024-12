O forse meglio dire: cosa augurare per questo Natale al numero 10 della Juventus? Kenan ha accettato ad agosto di indossare una maglia prestigiosa ma allo stesso tempo pesante: la numero 10 della "sua" Vecchia Signora, senza mai farsi surclassare dal peso della maglia e dalle pressioni. Compito non facile per un classe 2005, non dimentichiamo cosa dice la carta di identità, oltre a quello che ci dicono i numeri e quello che ci dimostra in campo.Kenan infattiha la capacità di brillare nelle gare complesse e di fare la differenza. Si pensi alla sfida contro l'Inter o a quella contro il PSV all'esordio in Champions League. Cosa augurare quindi a questo ragazzo? Che possa avere. Ricordando un po' Alex Del Piero che ha scritto pagine indelebili di storia con la maglia bianconera cucita addosso. Partendo proprio dalla linguaccia con cui esulta Kenan, la stessa di Alex. A Kenan si augurano anche dribbling infallibili, conclusioni in porta impeccabili e la salute, sempre, la miglior condizione che gli permetta di trascinare la sua signora verso grandi traguardi.





