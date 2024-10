Il Secondo Anello Verde celebra i 40 anni dei Viking, uno dei gruppi storici della Curva Nord, con un comunicato sulla pagina Facebook 'L'Urlo della Nord'. Dopo le recenti difficoltà che ha affrontato la Nord, il gruppo esprime soddisfazione per un ritorno alla normalità. La celebrazione si è svolta in forma ristretta, ma ha visto la partecipazione di personaggi storici del gruppo, che hanno mostrato entusiasmo per il nuovo corso della Curva. Il comunicato conclude con un augurio sincero a tutti coloro che hanno fatto parte della storia dei Viking, sottolineando che la loro leggendaria esistenza continuerà a vivere.