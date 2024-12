Caso ultras Inter, le parole di Beretta

Abbonamenti rivenduti a prezzi raddoppiati, creste sulle trasferte, parcheggi, servizio di “security” anti venditori abusivi, il “giornalino” della Curva. Così si finanziavano glisecondo quanto è stato possibile ricostruire grazie al primo interrogatorio di, il 49enne capo ultrà dell'arrestato il 4 settembre scorso per aver ucciso il rampollo di 'ndrangheta Antonio Bellocco e ora diventato collaboratore di giustizia.Lui e gli altri leader –– portavano a casa "5-6 mila euro al mese" a testa., come riepilogato da Calcio & Finanza che a sua volta cita Il Giorno. Il responsabile dei rapporti con i tifosi? "Lo sa". Una singola partita poteva fruttare 10mila euro.Un biglietto della finale contro il City "veniva rivenduto a 800, 900 euro. Un ricarico della madonna".Nelle pagine non oscurate – sottolinea ancora Il Giorno – Beretta racconta anche come è nato il rapporto con Bellocco, l’uomo che poi ucciderà: "Marco (Ferdico, leader della Nord, ndr) mi avverte:. Lui (Bellocco, ndr) ha fatto questo periodo stipendiato a duemila euro per posizionarsi a Milano, gli davamo duemila euro per campare. Dopo però gli sono cominciati a entrare i soldi del merchandising delle altre cose, allora io non gli ho dato più niente e lui si è molto incazzato. Ferdico riesce poi a fare assumere Bellocco alla cooperativa del Puma. Non so dirle il nome vero del tipo, l’ho sempre chiamato così, fa parte dei Viking. Il Puma aveva una cooperativa di lavoro interinale, ma era una assunzione fittizia. I soldi glieli davo io a Bellocco, non il Puma, e una volta il Puma è pure venuto da me a chiedermi se gli davo qualcosa per questo favore, ma io gli ho detto di no. E poi a Bellocco io gli ho pure preso casa, sempre a Pioltello, tramite una agenzia, mia amica".





