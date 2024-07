Nelle prossime ore,diventerà a tutti gli effetti un calciatore della. Dopo aver sostenuto le visite mediche, l'ormai ex attaccante dellaha sostenuto le visite mediche con il club viola e ora si attende soltanto l'ufficialità del trasferimento dal bianconero al viola. Riguardo ad un potenziale rilancio di Kean in riva all'Arno ha parlato, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ai margini del premio La Briglia d'Oro:"Kean può rilanciarsi? Ha l'allenatore adatto, perché sugli attaccanti lavora bene, ha avuto qualche buon giocatore nel Monza. È auspicabile che la Fiorentina ne trovi altri in attacco".