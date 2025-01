Il Napoli ha annunciato l'arrivo dell'ex Juventus Next Gen. Il classe 2004 è arrivato dal Lecce, ma è cresciuto per diversi anni nel settore giovanile bianconero. Il centrocampista è stato inoltre uno dei più utilizzati negli ultimi anni, sia nella Primavera sia con la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla. Nella scorsa stagione, ad esempio, Hasa ha giocato ben 38 partite segnando due reti, e nelle ultime 4 annate è sceso in campo 100 volte con la maglia bianconera,. Il Lecce ha venduto il centrocampista al Napoli, e la Juve ne guadagnerà: i bianconeri avevano ceduto il giovane con una clausola del 30% sulla futura rivendita.