Bonaventura Juve, può essere un'occasione?

"Grazie Jack! Rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura". Con questa nota diffusa sui social, laha ufficializzato la separazione conche lascia i viola a parametro zero.Le parole di Enzo Raiola, agente di Bonaventura, a calciomercato.com:"Vicino alla Juve? Molto vicino. Allegri aveva scelto lui per aiutare la squadra che in quel momento faceva fatica a esprimere il gioco. Perché non si è concretizzata l'operazione? In quel momento la Fiorentina lottava per un posto in Europa, era in corsa su tre competizioni e sarebbe stato complicato arrivare fino in fondo privandosi di un giocatore come Bonaventura".La Juventus guarda con attenzione anche al mercato dei parametri zero. Difficile, però, che Bonaventura - nome indicato a gennaio scorso da Allegri -, possa tornare nei radar del club bianconero.