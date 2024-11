Udinese-Juventus, la moviola live

Parola d'ordine: riscatto. Lavuole dimenticare il passo falso contro il Parma in campionato e punta al bottino pieno nella trasferta di Udine contro l'. Al Bluenergy Stadium si gioca per l'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. L'arbitro del match saràdella sezione di Palermo. Il fischietto siciliano sarà affiancato dagli assistenti Dario Cecconi e Andrea Zingarelli. Il quarto uomo sarà Alessandro Prontera, mentre al VAR è stato designato, affiancato dain qualità di AVAR.cartellino giallo anche per il difensore bianconero per un intervento irregolareintervento in ritardo del numero 5 ai danni di Payero e giallo.: Davis, in pressione, si infila sul retropassaggio di Gatti a Di Gregorio e insacca a porta vuota ma Abisso ferma tutto. L'attaccante dei friulani commette fallo in attacco spingendo Gatti in maniera irregolare: primo giallo del match nei confronti del difensore dell'Udinese che stende Vlahovic, ma dal replay sembra che sia Bijol a commettere l'irregolarità.: cross verso il centro dell'area con Di Gregorio che in uscita si scontra con il giocatore dell'Udinese. L'impatto è chiaramente fortuito e quindi catalogabile come semplice scontro di gioco.





