Udinese-Juventus, il dato sulle gare in Friuli sorride ai bianconeri

Ci siamo, è il giorno di. Una partita senza dubbio importante per entrambe le squadre: i padroni di casa vengono da una sconfitta esterna contro il, arrivata a 4 minuti dalla fine con il rigore di Pohjanpalo. Dall'altra parte la Juve è reduce da un pareggio deludente per 2-2 contro il, che ha visto andare in gol. Gli uomini di Thiago Motta, dunque, sono alla ricerca di una vittoria che sarebbe molto importante per il morale e la classifica.C'è un dato che fa ben sperare i tifosi juventini verso il match di Udine. Nelle ultime 14 trasferte contro l'Udinese, infatti,, uscendo sconfitta solo il 23 luglio 2020, quando i friulani vinsero 2-1.