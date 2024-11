Udinese-Juventus, giocherà Danilo?

Alle 18 il calcio d'inizio della sfida tra Udinese e Juventus in programma in Friuli. Il tecnico bianconero Thiago Motta sta sciogliendo gli ultimi dubbi, viene spontaneo chiedersi, dopo le performance contro Stoccarda, Inter e Parma: giocherà ancora titolare il capitano Danilo?Stando alle ultime notizie sembra che Danilo vada verso la panchina e il duo di centrali difensivi sia quello composto da Pierre Kalulu e Federico Gatti. Le decisioni finali di Thiago Motta però vanno attese per le prossime ore, ma sembra che Danilo sia destinato alla panchina.