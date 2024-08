La Juventus a partire da oggi reintegrerà Westonnella rosa a disposizione del tecnico Thiago Motta. Weston dopo un'estate senza convocazioni e gli allenamenti tra gli esuberi avrà un'ulteriore chance e potrebbe addirittura essere convocato già per la gara contro il Como. Come riferisce oggi Tuttosport infatti il giocatore sarà convocato contro i lariani qualora in queste sedute di allenamento convincesse Thiago e il suo staff con la sua forma fisica, ma in ogni caso sarà a disposizione per le prossime gare, complice il reintegro nella rosa della Juventus.