Thiago Motta come Marcello Lippi, questa la suggestione che Guido Vaciago fa su Tuttosport paragonando i due tecnici e in particolare il modo in cui sono arrivati alla Juve: "Lippi veniva da buone stagioni all’Atalanta e al Napoli, il grande salto alla Juventus assomiglia a quello che sta compiendo Thiago Motta che deve ancora scoprire quanto pesa la maglia della Juventus (nel suo caso la tuta) e quante responsabilità comporta sedersi su quella panchina." Il giornalista poi aggiunge sull'ex allenatore bianconero: "Lippi non appartiene alla categoria degli allenatore che pensano solo ad attaccare, eppure le sue squadre attaccavano con intensità; così come non appartiene a quella dei difensivisti, eppure le sue squadre difendevano alla grande."