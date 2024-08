Szczesny-Juventus: si va verso la risoluzione contrattuale

Il rapporto professionale tra Wojcieche lasembra giunto al termine. Dopo sette stagioni da protagonista tra i pali bianconeri, il portiere polacco non rientra più nei piani del nuovo progetto targatoSecondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus ha già preso provvedimenti in tal senso, acquistando Michele, ex portiere del Monza, per affidargli il ruolo di titolare. Nel frattempo, aè stato concesso un permesso di vacanza prolungata, seguito dalla possibilità di allenarsi a distanza, un segnale chiaro del distacco in corso.aveva già anticipato questa situazione inrilasciata circa un mese fa a una testata polacca, dove aveva affermato di rispettare i contratti, ma di essere disposto ad aiutare un club che ha dato tanto, qualora gli chiedesse di risolvere il rapporto. Queste parole riflettevano una consapevolezza della sua imminente uscita di scena da Torino.Adesso, la Juventus sta cercando di formalizzare la separazione. Dopo che alcune trattative per il trasferimento del giocatore sono naufragate a causa del mancato gradimento da parte diper le destinazioni proposte, il club ha avviato i contatti per trovare un accordo sulla risoluzione consensuale del contratto, che scade a giugno 2024. L’ingaggio di, uno dei più pesanti nel bilancio della Juventus, ammonta a circa 13 milioni di euro lordi, inclusi i premi. Per rendere meno gravosa la risoluzione, si sta considerando l'opzione di una buonuscita, che permetterebbe di ridurre l'impatto fiscale sia per il club che per il giocatore.Lecon l’entourage disono già in corso, e un accordo potrebbe essere raggiunto entro la settimana. Una volta formalizzata la separazione dalla Juventus, Szczesny dovrà decidere sul suo futuro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui