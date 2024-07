Nell'edizione odierna di Tuttosport si torna ad analizzare la clamorosa suggestione di mercato che potrebbe prendere corpo sull'asse Torino-Napoli. L'eventuale scambio tra, infatti, è un fronte che va monitorato. Servirà ancora un po' di tempo per capire se la strada sarà percorribile ma sia Thiago Motta che Antonio Conte non storcerebbero il naso, anzi, di fronte a questo ipotetico scenario di mercato. Il tutto, però, va mantenuto momentaneamente in stand-by. Chiesa si sposerà infatti il prossimo 20 luglio e di conseguenza godrà di un periodo di vacanze leggermente più prolungato. Poi sarà il momento di sciogliere, finalmente, le riserve sul suo futuro.