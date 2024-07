Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Roma avrebbe deciso di rompere gli indugi per Matias Soulé presentando un'offerta ufficiale alla Juventus. Il talento argentino, per il quale si era già mosso concretamente il Leicester, l'opzione giallorossa sarebbe quella più gradita e proprio su questo fattore la squadra allenata da Daniele De Rossi vuole puntare per mettere fuori causa la concorrenza. La Juve, dal canto suo, è disposta a sedersi al tavolo per valutare le proposte fatte recapitare per il suo classe 2003 reduce da un'ottima stagione a Frosinone. I capitolini, intanto, avrebbero messo sul piatto una proposta da 30 milioni di euro: la palla ora passa alla Juve.