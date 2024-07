La Juventus ha chiuso per Juan Ignacio Quattrocchi, fantasista argentino classe 2004 prelevato dall'Estudiantes. Il giocatore verrà inserito nella Next Gen. Tuttavia non sarà l'unico colpo per la seconda squadra. Infatti i bianconeri, secondo quanto riferito da Tuttosport, hanno messo nel mirino il giovane Christos Papadopoulos, attaccante esterno classe 2004 del Genoa Primavera. L'ultima stagione è stata positiva, condita da 11 gol e 6 assist. La Juventus vorrebbe inserirlo nella seconda squadra, ma oltre a Madama anche l'Atalanta è interessata al giocatore e avrebbe intenzione di riservare lo stesso trattamento.