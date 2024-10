Juventus, incontro con il Milan per Pierre Kalulu. I dettagli

Laha le idee chiare. Pierreha lentamente fatto breccia nel cuore e nelle idee del tecnico Thiago Motta oltre che dei tifosi. Partita dopo partita si è preso la scena riuscendo a ritagliarsi spazio anche prima che Gleison Bremer rimediasse il grave infortunio. Ecco quindi che ora nell'agenda del dt Cristiano Giuntoli, come riferisce oggi Tuttosport ci sarebbe in programma un incontro con il Milan.Senza fretta, le priorità del mercato bianconero sono altre, tuttavia la strada sembra essere in discesa. Al momento dell'accordo con il Milan infatti si sarebbe subito inserita la possibilità di acquistare Pierre, una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Tra la parte già versata per il prestito ed il riscatto finale. Una cifra che inizialmente appariva elevata, ma ora viste le prestazioni di Pierre sembra quasi un affare. Si va quindi verso la permanenza a titolo definitivo.





