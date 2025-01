Tuttosport - Novità per Arthur: può tornare in Premier League

Getty Images

Novità su Arthur: può tornare in Premier League

Laguarda in Premier League e viceversa. Oltre alla situazione di Renato Veiga e Douglas Luiz, c'è anche la questioneche può intrecciarsi tra i bianconeri e il campionato inglese.Il centrocampista brasiliano cerca ancora una soluzione per lasciare la Juventus e ci sono novità.Come riporta Tuttosport, il tira e molla col Betis Siviglia non ha prodotto la svolta tanto auspicata e ora i suoi agenti sono tornati ad esplorare il mercato inglese, dove l'potrebbe tornare alla carica dopo i contatti della scorsa estate. Le regole d’ingaggio sono sempre le stesse: chi vuole il brasiliano deve farsi carico dello stipendio (5 milioni lordi da qui a giugno).