Potrebbe essereprimo rinforzo sulle corsie laterali per la. L'argentno è atteso oggi a Firenze - dopo aver concluso le vacanze post vittoria della- e avrà un confronto con la dirigenza per cercare di pianificare il futuro e soprattutto per capire le intenzioni del ragazzo. Il classe 1998 è richiestissimo e l'assalto dellaa Gudmundsson andrebbe a suggerire che l'uscita di Nico è uno scenario da prendere per forza in considerazione.Sul calciatore non c'è solo la Juve, ma anche Newcastle e Atalanta. Con la Vecchia Signora non vi è al momento alcuna trattativa ma la sensazione è che i bianconeri non siano intenzionati a sborsare i 30 milioni richiesti dalla Fiorentina. Una delle opzioni al vaglio, infatti, sarebbe quella di inserire il cartellino di Weston McKennie per abbassare l'esborso economico.





