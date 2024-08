La situazione di Nico Gonzalez



Mckennie inserito nell'affare?

Nico, fresco di vittoria incon, potrebbe non disfare le valigie appena rientrato a. Oggi è previsto l'incontro decisivo tra il giocatore, il suo entourage e i dirigenti della Fiorentina per discutere del suo futuro. L'incontro, inizialmente previsto per ieri, è stato posticipato di 24 ore. Gonzalez si sottoporrà alle visite mediche e successivamente, insieme ai suoi agenti, si confronterà con la società al Viola Park.Stando a quanto riporta Tuttosport, un anno fa,aveva rinnovato il suo contratto con lafino al 2028, con uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Aveva espresso grande felicità e l'intenzione di restare a Firenze a lungo. Tuttavia, ora il suo futuro sembra incerto, nonostante l'apprezzamento del nuovo allenatore, che conta su di lui come il giocatore più talentuoso della squadra e il miglior marcatore della passata stagione con 16 reti in 44 partite.La Fiorentina non intende lasciar partirefacilmente. Il club valuterà le sue intenzioni e le eventuali offerte, che dovranno essere almeno di 35 milioni di euro. La Juventus è tra i club interessati e potrebbe proporre contropartite tecniche per abbassare il prezzo richiesto. Weston, fuori dai piani bianconeri, potrebbe essere inserito nell'affare e sarebbe un rinforzo gradito per il centrocampo della Fiorentina. Un'altra possibile contropartita è Arthur, che ha giocato l'ultima stagione a Firenze e rappresenta un esubero per la Juventus.



