Milan, Fonseca in bilico: le ultime su Allegri

Ilgiocherà contro il Verona nella diciassettesima giornata di Serie A; una partita che potrebbe essere decisiva per il futuro di Paulosulla panchina rossonera. Torna a circolare il nome di Massimiliano Allegri come sostituto."Da Casa Milan filtra intatta la fiducia nell’allenatore, però è evidente che un ko a Verona rimescolerebbe le carte. L’ambiente, come dimostrato dalla contestazione della Curva Sud (e non solo) è arrivato al limite", scrive Tuttosport, che aggiunge: "Non vincere stasera o uscire dal Bentegodi con una prestazione deludente porrebbe inevitabilmente dei quesiti, tant’è che negli ultimi giorni sono tornati a circolare rumors su possibili sostituti.(anche se restano dei dubbi sulla compatibilità con Ibrahimovic, ricordando i trascorsi fra i due nel biennio ’10-12 a Milanello)".