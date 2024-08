Massimiliano Allegri può tornare in panchina? Ecco dove

Una partenza decisamente negativa quella del nuovo Milan targato Paulo, prima la performance contro il Torino e in seguito quella contro il Parma. Al punto che il tecnico rossonero sembra possa già essere in bilico. Stando a quanto riferisce Tuttosport sia dagli ambienti milanesi che da quelli torinesi prende sempre più piede il nome di un possibile nuovo tecnico, in caso di ulteriore prestazione negativa.Il primo nome nella lista del Milan sarebbe quello di Massimiliano Allegri, ancora alla ricerca di una sistemazione dopo il brusco addio alla Juventus dopo la vittoria della Coppa Italia nella scorsa stagione. Il Milan però è atteso da una delicata trasferta a Roma contro la Lazio. Al momento per la società non è in discussione il profilo di Paulo Fonseca, arrivato dopo un attento casting.





