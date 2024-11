Lucumì nuovo obiettivo della Juventus?

L'obiettivo è ormai dichiarato. La Juventus, nel mercato di gennaio andrà alla caccia di almeno un difensore, alla luce dei gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e di Juan Cabal. Alla luce dei diversi nomi già accostati alla maglia bianconera per la prossima sessione di mercato, secondo quanto riferito da Tuttosport, la lista potrebbe allungarsi con il nome di, difensore colombiano di proprietà delLucumì, classe 1998, è un pilastro del pacchetto difensivo del Bologna, squadra nella quale è stato lanciato proprio da Thiago Motta. Lucumì è un elemento che porta in dote tutte le caratteristiche di cui la Juve necessiterebbe in vista di gennaio: conoscenza del campionato, grande solidità in marcatura e piede mancino (caratteristica che manca ai centrali juventini).Nonostante un contratto in scadenza nel 2026, la prossima sessione di mercato potrebbe rappresentare lo scenario ideale per approfondire i discorsi, anche se va ricordato che i rapporti tra Juventus e Bologna non sono propriamente idilliaci dopo l'affaire Thiago Motta. Tuttavia la probabile eliminazione anticipata del Bologna dalla Champions League potrebbe giocare da alleato della Vecchia Signora.





