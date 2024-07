Juventus, il Leicester tenta Matias Soule

Matiasè uno dei pezzi pregiati della, anche se a Torino non è ritenuto incedibile. L'ottima annata lo scorso anno con il Frosinone è stata quella della consacrazione. Thiago Motta lo stima e apprezza molto e vorrebbe tenerlo a Torino, volontà condivisa con la dirigenza ma qualora arrivassero offerte allettanti si andrebbe verso la cessione. Come riferisce oggi Tuttosport.Quando si fissa un prezzo, si sa, è perché il giocatore non è considerato incedibile. La Juventus infatti valuta Matias attorno ai 35 milioni. La priorità dell'attaccante classe 2003 in caso di trasferimento sarebbe la Premier League. Caleb Okoli si è trasferito dall'Atalanta al Leicester pochi giorni fa ed essendo amico di Matias lo avrebbe già chiamato per illustrargli l'ambizioso progetto del club. Pronti sul piatto 25 milioni di euro più cinque di bonus per ingolosire la Juve. Per Matias invece un quinquennale da 3 milioni a stagione. Si valuta.





