Filip Kostic è fuori dai progetti della Juventus. Il serbo non è stato inserito nella lista Champions, a differenza di quanto successo con Arthur. Thiago Motta è stato chiaro fin da subito, così come anche Giuntoli. Kostic dunque deve trovare una nuova squadra per evitare di restare fuori dal campo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Galatasaray starebbe pressando il giocatore. Con l'arrivo di Osimhen il tecnico del Galatasaray Olan Buruk sembra propenso a cambiare modulo e passare ad un 3-5-2. L'ex Francoforte si sposerebbe bene con questo modulo. Il club turco sarebbe disposto a prendere Kostic in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni. Occhio però al Fenerbache.