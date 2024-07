, nel corso della conferenza stampa di presentazione diha parlato di tre colpi in entrata in cantiere per puntellare, in via definitiva, la rosa dellada mettere a disposizione di Thiago Motta. Come ribadito da Tuttosport, l'obiettivo numero uno rimane sempree in tal senso le parole di Luca Percassi spaventano fino ad un certo punto. L'Atalanta valuta il calciatore 60 milioni di euro, mentre la Juve sin qui non si è mai spinta oltre i 45. Per alzare l'offerta entra in gioco, inevitabilmente, il capitolo cessioni. Perché per la Juve mettere insieme un tesoretto buono per alzare il cash da presentare alla Dea rappresenta una prorità assoluta. E dunque focus totale su: l'attaccante argentino, infatti, è l'indiziato numero 1 per lasciare Torino. La richiesta di partenza dei bianconeri (40 milioni) non è stata minimamente avvicinata: le proposte di Roma e Leicester, con tanto di bonus compresi, non raggiungono nemmeno quota 30. Giuntoli, dunque, spera di strappare una cifra sensibilmente superiore prima di dare via libera alla cessione del classe 2003. Quel tesoretto, inevitabilmente, andrebbe poi reinvestito su Koopmeiners.