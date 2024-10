La notte magica di Lipsia ha certificato la dimensione europea delladi, ma soprattutto ha consacrato e rafforzato la posizione di. Il difensore francese, schierato al centro del reparto, si è reso protagonista di una prova semplicemente straordinaria, suggellata dai due clamorosi quanto provvidenziali salvataggi su Nusa e Openda.Il classe 2000, arrivato in estate dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha impiegato soltanto una manciata di partite per conquistarsi una maglia da titolare all'interno dello scacchiere bianconero. Da terzino destro a difensore centrale, il risultato non cambia, anzi. Kalulu sta impressionando per personalità e costanza di rendimento.E l'infortunio di Bremer, che rimane comunque una defezione di portata devastante, consente al difensore transalpino di cementare ancora di più la sua posizione all'interno delle gerarchie di Thiago Motta. Perché ora sì, Kalulu è già pronto per indossare i panni del leader. Uno status che già gli viene riconosciuto all'interno dello spogliatoio e, soprattutto, dal suo allenatore.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui