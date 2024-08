Lanella giornata di lunedì aveva trovato l'accordo con il Venezia per la cessione di Hans. Cifra attorno ai 4,5 milioni più percentuale sulla futura rivendita. Una notevole plusvalenza per le casse bianconere considerando che Hans era arrivato a zero alla Vecchia Signora essendo prodotto del vivaio bianconero. Tuttavia, il Venezia non può chiudere il colpo in entrata fino a quando, come riferisce Tuttosport, non conclude il trasferimento in uscita di Tessmann che sembrava destinato alla Fiorentina ma la cui trattativa nelle ultime ore si è decisamente intricata.