Possibile incontro in Arabia

La, come confermato a più riprese da Cristiano Giuntoli nel corso delle ultime settimane, interverrà sicuramente nel mercato di gennaio per rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Thiago Motta, letteralmente falcidiato dai gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e a Juan Cabal.Tra i profili sondati per rinforzare il comparto arretrato bianconero, nelle ultime ore starebbe prendendo decisamente quota la candidatura di, difensore inglese di proprietà del Milan. Il classe 1997 è considerato uno dei profili ideali in quanto conosce già il campionato di Serie A e, in bianconero, ritroverebbe Pierre Kalulu, con cui fu protagonista assoluto nell'anno dello Scudetto rossonero targato Stefano Pioli.Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'incontro tra Cristiano Giuntoli e la dirigenza rossonera dovrebbe avvenire proprio in Arabia, ovvero in occasione della sfida valevole per la semifinale di Supercoppa in programma il 3 gennaio a Riyad. Potrebbe essere proprio quello il contesto ideale per sviluppare una traccia di mercato da seguire con estrema attenzione.





