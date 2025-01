Tuttosport - Juventus, tre nomi per la difesa

Getty Images



Juventus, i nomi per la difesa

Renato Veiga ed Alberto Costa sono i due nomi arrivati a Torino per rinforzare la rosa di Thiago Motta e nello specifico il reparto difensivo. Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport a Torino entro la fine della sessione invernale di mercato arriverà ancora un rinforzo per il reparto arretrato. Quali sono i nomi sulla lista di Giuntoli?Lloyd Kelly è ancora uno di quelli. Non solo, Jean Clair Todibo del West Ham resta in lista. Danso del Lens e Chabot dello Stoccarda sono i nomi che scaldano dalle parti della Continassa.