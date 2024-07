Federiconon è al momento nella lista dei giocatori in uscita dalla Juventus. Tuttavia, come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, tre diversi club di Premier League hanno mosso dei passi verso il difensore della Juventus. Si tratterebbe di. Il difensore classe 1998 però ha declinato le offerte ricevute, la volontà è una sola: rimanere alla Juventus e ritagliarsi ulteriore spazio da protagonista. Thiago Motta lo avrebbe già contattato disegnandogli il ruolo che ha preparato per lui. Gatti vuole comunque rimanere alla Juventus e scrivere ancora insieme pagine di storia.