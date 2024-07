Quello che sta per iniziare si preannuncia un weekend di calma apparente in casa Juventus. Terminato il ritiro in Germania, a Herzogenaurach, la formazione bianconera è rientrata in Italia per riprendere gli allenamenti presso il quartier generale dell'Atalanta. Secondo quanto riferito da Tuttosport, sarà invece la prossima settimana a diventare molto calda sul fronte mercato. Dovrebbe essere, infatti, la settimana nella quale la Juve proverà a spingere sull'acceleratore per arrivare a Jean-Clair Todibo e Teun Koopmeiners.Per il centrale del Nizza pesa la volontà ferrea del giocatore: i 40 milioni cash offerti dal West Ham al Nizza non sono serviti. Il classe 1999, infatti, vuole solo la Juve e ora il Nizza è disposto a sedersi al tavolo per ragionare su una trattativa con il club bianconero strutturata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le sensazioni in tal senso sono molto positive.Servirà forse più tempo, invece, per Koopmeiners, ma anche in questo caso non si vuole andare troppo in là: si parte da una distanza piuttosto sensibile. La Juventus offre 45 milioni, la Dea ne chiede 60. Ma con i soldi incassati dalle cessioni di Soulé e Huijsen ecco che le distanze potrebbero assottigliarsi.





