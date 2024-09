Laha piazzato Tiagoproprio nel corso della giornata di ieri. Il difensore dopo essere saltato il trasferimento alla Roma sembrava pronto ad essere reintegrato salvo poi la decisione nella giornata di ieri di trasferirsi in prestito al Porto. La Juventus però per la buona riuscita dell'affare ha dovuto fare un sacrificio. Infatti, come riferisce oggi Tuttosport i bianconeri si impegneranno a pagare il 40% dell'ingaggio del giocatore al Porto, soltanto cosi si poteva ultimare il suo trasferimento rendendo cosi tutti contenti, l'affare è da poco anche ufficiale.