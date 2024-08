Juventus, ci sarà Koopmeiners contro la Roma?

Ieri è arrivato al Jmedical per il primo bagno di folla e il primo abbraccio dei tifosi Teun. Visite mediche di rito e firma sul contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi cinque anni. L'incontro con i compagni e quella battuta di Dusan Vlahovic che sta facendo impazzire i tifosi. Quando potremo vedere però Teun in azione con la maglia bianconera? Secondo Tuttosport non è cosi scontato possa accadere contro la Roma allo Stadium domenica sera.Il centrocampista olandese infatti sarà allo Stadium senza ombra di dubbio. Tuttavia non è cosi scontato che entri nell'elenco dei convocati. Teun infatti non si allena con l'Atalanta da oltre venti giorni e avrà nelle gambe soltanto tre allenamenti agli ordini di Thiago Motta. La condizione è ancora da trovare, potrebbe infatti non esserci per la prima in bianconero.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui