Juventus, le cifre per Teun Koopmeiners

Teunè l'ultimo dei desideri di mercato della. Ultimo non in ordine cronologico ma in ordine di chiusura dell'affare, visti i già arrivati Khephren Thuram, Juan Cabal, Michele Di Gregorio e Douglas Luiz. La Vecchia Signora è forte dell'accordo già raggiunto da mesi con Koopmeiners ed il suo agente Bart. Si tratterrebbe di un quinquennale da 4,5 milioni a stagione più premi.Teun sarebbe molto attratto del progetto di questa nuova Juventus che vuole tornare in alto, ad essere vincente e sarebbe attratto dalla possibilità di essere il fulcro di questa nuova Juve. Motivo per cui avrebbe rispedito al mittente le lusinghe di Manchester United e Liverpool. La società bianconera ora è al lavoro per recapitare nei prossimi giorni all’Atalanta un’offerta importante, attorno ai 50 milioni di euro, così da convincere la Dea a cedere il proprio giocatore. Come riferisce Tuttosport, sia dal lato del giocatore che dal lato della Juventus filtra ottimismo per la riuscita dell'affare.





