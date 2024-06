Alexisha giocato in prestito dal Milan al Bologna nella passata stagione, rivelandosi uno dei giocatori chiave della cavalcata dell'allenatore italo brasiliano Thiago Motta alla Champions League, conquistandosi poi alla fine un posto. Ora, complice l'approdo dell'ex allenatore del Bologna alla Juventus anche Alexis Saelemaekers può rappresentare una ghiotta opportunità di mercato per la Juventus. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport infatti ilchiede 15 milioni per cederlo, il duello di mercato sarebbe tra la Juventus e l'Atalanta. Si può fare, la cifra richiesta sembra essere alla portata.