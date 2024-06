Juventus: può arrivare il giovanissimo Pipitò dal Palermo

La Juventus si appresta ad accogliere nei prossimi giorni il nuovo Responsabile del Settore Giovanile. La scelta è ricaduta su uno dei guru dei vivai italiani, ovvero Michele Sbravati, che arriverà dopo essere stato per tantissimi anni al Genoa. E non si presenterà a "mani vuote". Come riferisce Tuttosport infatti sta progettando un grande colpo: ovvero il talento italiano Under 14 più forte in circolazione.Identikit che, scrive il quotidiano, porta dritti a un unico nome secondo gli esperti di calcio giovanile e gli addetti ai lavori:Milan e Roma (in particolare Bruno Conti letteralmente stregato dal suo mancino fatato, tanto da muoversi in prima persona per portarlo a Trigoria) l’hanno seguito a lungo, ma l