, un punto per parte e nessuno che si fa "male" questo è il riassunto di Juventus-Roma che si è giocata ieri sera all'Allianz Stadium di Torino. Uno zero a zero alla sfida tra Daniele De Rossi e Thiago Motta.Casa bianconera che per l'occasione ha fatto registrare un sold out, tutto esaurito. Lo spiega l'edizione odierna di Tuttosport secondo cui il pubblico bianconero sarebbe fiducioso e avrebbe applaudito i giocatori continuando a fare cori e a fornire loro supporto. Questo è quello che serviva ai bianconeri.